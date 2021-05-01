Чехович стал 50-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне
08:23
Нападающий «Сан-Хосе» Иван Чехович дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (0:3).
22-летний хоккеист стал 50-м россиянином, который сыграл хотя бы один матч в сезоне-2020/21 НХЛ. Всего на льду появлялись 11 российских вратарей, 13 защитников и 26 нападающих. Это повторение максимального показателя по количеству игроков из России в лиге после локаута в сезоне-2004/05.
Рекордным по количеству россиян в сезоне является сезон-1999/2000. В том сезоне хотя бы один матч провел 71 игрок из России.
Дополнительная информация:
https://www.quanthockey.com/nhl/nationality/russian-nhl-players-2020-21-stats.html
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