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Чехович стал 50-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне

08:23
Иван Чехович. Фото sjbarracuda.com
Иван Чехович. Фото sjbarracuda.com
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Нападающий «Сан-Хосе» Иван Чехович дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (0:3).

22-летний хоккеист стал 50-м россиянином, который сыграл хотя бы один матч в сезоне-2020/21 НХЛ. Всего на льду появлялись 11 российских вратарей, 13 защитников и 26 нападающих. Это повторение максимального показателя по количеству игроков из России в лиге после локаута в сезоне-2004/05.

Рекордным по количеству россиян в сезоне является сезон-1999/2000. В том сезоне хотя бы один матч провел 71 игрок из России.

Дополнительная информация:

https://www.quanthockey.com/nhl/nationality/russian-nhl-players-2020-21-stats.html

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