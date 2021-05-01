Владимир Воробьев возглавил «Амур»

Новым главным тренером «Амура» на сезон-2021/22 назначен Владимир Воробьев, информирует сайт клуба. Он сменил Сергея Светлова.

«Амур» благодарит за работу и желает успехов в дальнейшей карьере главному тренеру команды в сезоне 2020/21 гг. — Сергею Светлову", — говорится в сообщении клуба.

С 2015 года 48-летний Воробьев работал в тренерском штабе московского «Динамо», в том числе, в должности главного тренера.

Информация о помощниках в тренерском штабе «Амура» будет опубликована позднее.

«Амур» в прошедшем сезоне не вышел в плей-офф, заняв десятое место в таблице Восточной конференции.