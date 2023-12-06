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Журавлев — о поражении от «Северстали»: «Плохо начали, глупое удаление»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев прокомментировал поражение от «Северстали» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Плохо начали, глупое удаление. Плохо сыграли «4 на 5» и не реализовали свои моменты. Счет на табло. Можно ли было спасти матч, уступая в счете? Да, моменты были, играли в зоне атаки, надо было реализовывать. Домашние матчи играем лучше? Сезон длинный, играем через день. Это не оправдание. Но мы потихоньку выбираемся из этого. Делаем работу над ошибками, смотрим видео, разбираем игры», — цитирует пресс-служба лиги Журавлева.

«Ак Барс» с 48 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 40 очками идет на 7-й строчке в Западной конференции.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; проиграл &laquo;Северстали&raquo;. «Ак Барс» проиграл «Северстали»
Источник: https://www.khl.ru/news/2023/12/05/524195.html
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