Департамент судейства объяснил отмену гола Никулина в матче «Локомотива» с «Металлургом»

Департамент судейства опубликовал разъяснения по незасчитанному голу «Локомотива» в первом периоде третьего матча финала Кубка Гагарина против «Металлурга».

На 13-й минуте встречи судьи отменили заброшенную шайбу нападающего ярославской команды Степана Никулина.

«Главный тренер «Металлурга» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет», — говорится в заявлении КХЛ.

Счет в серии на данный момент 2-0 в пользу «Магнитки». Третья игра проходит в Ярославле. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Металлург».