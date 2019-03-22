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Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с голом Хафизуллина

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Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский разъяснил эпизод в овертайме 5-го матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина СКА"Локомотив"​ (5:4 ОТ).

– Примерно за 20 секунд до гола Динара Хафизуллина был бросок по воротам "Локомотива", после которого вратарь ярославцев Александр Салак споткнулся и потерял клюшку, - приводит пресс-служба лиги слова Горского. - Рядом с ней находился нападающий СКА Максим Карпов и игрок "Локомотива" Артур Каюмов. Карпов немного, краем конька задел клюшку, а не отбросил её, что запрещено правилами, это чисто игровой эпизод. После этого Салак поднял клюшку и продолжил играть. Никакого нарушения правил со стороны игрока СКА нет, судьи поступили правильно, не остановив игру.

 

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/03/21/436346.html

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