Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с голом Хафизуллина

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский разъяснил эпизод в овертайме 5-го матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина СКА – "Локомотив"​ (5:4 ОТ).

– Примерно за 20 секунд до гола Динара Хафизуллина был бросок по воротам "Локомотива", после которого вратарь ярославцев Александр Салак споткнулся и потерял клюшку, - приводит пресс-служба лиги слова Горского. - Рядом с ней находился нападающий СКА Максим Карпов и игрок "Локомотива" Артур Каюмов. Карпов немного, краем конька задел клюшку, а не отбросил её, что запрещено правилами, это чисто игровой эпизод. После этого Салак поднял клюшку и продолжил играть. Никакого нарушения правил со стороны игрока СКА нет, судьи поступили правильно, не остановив игру.