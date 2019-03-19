Департамент судейства КХЛ объяснил видеопросмотры в матче "Локомотива" и СКА

Департамент судейства КХЛ объяснил видеопросмотры на четвертом матче серии плеф-офф второго раунда Кубка Гагарина между "Локомотивом" и СКА (1:3), сообщает официальный сайт лиги.

– На 55-й минуте матча после броска нападающего СКА Максима Карпова главный судья инициировал просмотр на игру по шайбе высоко поднятой клюшкой. В результате видеопросмотра определено, что игры высоко поднятой клюшкой не было. Взятие ворот засчитывается.

– После этого главный тренер "Локомотива" взял запрос на блокировку вратаря в этом же эпизоде. В результате видеопросмотра определено, что блокировки вратаря не было. Взятие ворот засчитывается.

– На 60-й минуте матча после броска по воротам игрока "Локомотива" нападающего Михаила Беляева главный тренер СКА взял запрос тренера на блокировку вратаря. После видеопросмотра определено – блокировки вратаря нет. Взятие ворот засчитывается.