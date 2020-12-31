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Дедунов: «С приходом Ковальчука в «Авангарде» добавился человек, который может повести за собой»

07:33
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Форвард «Авангарда» Павел Дедунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:4 Б).

«Начали робко, соперник активно играл в нашей зоне. Потом мы собрались, могли забить, выйти вперед. В концовке заброс соперника превратился в гол, проиграли в серии бросков. Психологический момент, что пропускаем, накладываются ошибки. Ничего страшного, все работают, команда работает. Не надо зацикливаться, а идти вперед.

С приходом Ковальчука добавился человек, который может повести за собой. Только положительные эмоции от его перехода», — приводит слова Дедунова официальный сайт КХЛ.

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