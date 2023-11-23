Цыплаков установил рекорд «Спартака», забив в пятом матче подряд

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков забросил шайбу в ворота СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

25-летний форвард отличился в пятом матче подряд. До этого он оформил дубль в ворота «Динамо» (4:3) и «Салавата Юлаева» (6:2) и по разу забивал «Ладе» (5:3) и «Локомотиву» (1:2).

Это самая длинная забивная серия для игроков «Спартака» в КХЛ. Предыдущий рекорд (четыре подряд матча с голами) делили десять хоккеистов.