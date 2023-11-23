Семак и футболисты «Зенита» посетили матч КХЛ СКА — «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вместе со своим помощником Анатолием Тимощуком и футболистами команды посетил матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ СКА — «Спартак».

С Семаком и Тимощуком на игру пришли полузащитники Алексей Сутормин и Александр Ерохин, а также защитник Дмитрий Чистяков.

Матч СКА — «Спартак» проходит в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

Спартаковцы лидируют в таблице Западной конференции с 49 очками в 34 матчах. СКА идет на пятой строчке с 38 очками в 32 играх.