ЦСКА заинтересован в нападающем «Салавата Юлаева» Кадейкине
Как стало известно «СЭ», ЦСКА заинтересован в нападающем «Салавата Юлаева» Александре Кадейкине. Также интерес к 29-летнему российскому игроку проявляет СКА.
Контракт Кадейкина с уфимским клубом истекает 30 апреля этого года.
В текущем сезоне форвард провел 54 матча за уфимцев и набрал 30 (11+19) очков.
Ранее Кадейкин выступал за СКА, «Локомотив» и «Атлант».
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|И
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|55
|42
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|88
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|53
|34
|19
|74
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
|72
|5
|Динамо М
|54
|32
|22
|72
|6
|Витязь
|54
|26
|28
|60
|7
|Спартак
|55
|25
|30
|57
|8
|Динамо Мн
|55
|21
|34
|54
|9
|Северсталь
|54
|21
|33
|54
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|2
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|3
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|4
|Ак Барс
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|53
|31
|22
|66
|6
|Сал. Юлаев
|54
|27
|27
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Амур
|53
|24
|29
|54
|9
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|10
|Барыс
|56
|24
|32
|53
|11
|Трактор
|54
|22
|32
|52
Результаты / календарь
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29.01
30.01
|25.01
|16:30
|
Авангард – Трактор
|- : -
|25.01
|16:30
|
Барыс – Северсталь
|- : -
|25.01
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|- : -
|25.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|25.01
|19:30
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|25.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
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