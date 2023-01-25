ЦСКА заинтересован в нападающем «Салавата Юлаева» Кадейкине

Как стало известно «СЭ», ЦСКА заинтересован в нападающем «Салавата Юлаева» Александре Кадейкине. Также интерес к 29-летнему российскому игроку проявляет СКА.

Контракт Кадейкина с уфимским клубом истекает 30 апреля этого года.

В текущем сезоне форвард провел 54 матча за уфимцев и набрал 30 (11+19) очков.

Ранее Кадейкин выступал за СКА, «Локомотив» и «Атлант».