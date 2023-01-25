«Локомотив» заинтересован в подписании Толчинского

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По информации «СЭ», «Локомотив» планирует предложить в межсезонье контракт нападающему «Авангарда» Сергею Толчинскому.

1 мая форвард станет неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2022/23 27-летний Толчинский набрал 43 (14+29) очка в 53 матчах за «Авангард».