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Сегодня, 12:36

«Локомотив» заинтересован в подписании Толчинского

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Сергей Толчинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», «Локомотив» планирует предложить в межсезонье контракт нападающему «Авангарда» Сергею Толчинскому.

1 мая форвард станет неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2022/23 27-летний Толчинский набрал 43 (14+29) очка в 53 матчах за «Авангард».

Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
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