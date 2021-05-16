ЦСКА выкупит контракт Телегина, чтобы подписать Григоренко

Как ранее сообщалось, ЦСКА выкупит контракт Ивана Телегина. По информации «СЭ», армейский клуб таким образом пытается освободить место под потолком зарплат. Зарплата Телегина составляет 45 млн рублей в год.

ЦСКА планирует подписать контракт с нападающим Михаилом

Григоренко, который по окончании сезона-2019/20 перешел из ЦСКА в «Коламбус». Освобожденные после расторжения Телегина деньги могут пойти на подписание контракта с Григоренко.

В прошлом сезоне 29-летний Телегин набрал 12 (6+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На счету 27-летнего Григоренко — 12 (4+8) баллов в 32 встречах НХЛ. Михаил играл за армейцев с 2017 по 2020 год.