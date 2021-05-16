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ЦСКА выкупит контракт Телегина, чтобы подписать Григоренко

14:03
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Как ранее сообщалось, ЦСКА выкупит контракт Ивана Телегина. По информации «СЭ», армейский клуб таким образом пытается освободить место под потолком зарплат. Зарплата Телегина составляет 45 млн рублей в год.

ЦСКА планирует подписать контракт с нападающим Михаилом
Григоренко, который по окончании сезона-2019/20 перешел из ЦСКА в «Коламбус». Освобожденные после расторжения Телегина деньги могут пойти на подписание контракта с Григоренко.

В прошлом сезоне 29-летний Телегин набрал 12 (6+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На счету 27-летнего Григоренко — 12 (4+8) баллов в 32 встречах НХЛ. Михаил играл за армейцев с 2017 по 2020 год.

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