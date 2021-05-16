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Нападающий «Трактора» Капустин рассказал, почему перешел в челябинский клуб

14:48
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Новичок «Трактора» Кирилл Капустин прокомментировал свой переход в челябинский хоккейный клуб.

«Подошел возраст, когда я стал неограниченно свободным агентом. Понимал, что могу выбирать, где продолжить карьеру. Вариант с Челябинском показался наиболее подходящим. Долго не думал над предложением из «Трактора», привлекает команда и тренерский штаб», — цитирует Капустина «Известия».

6 мая «Трактор» объявил о переходе 28-летнего игрока. Контракт подписан на два года. В сезоне-2020/21 Капустин выступал за «Северсталь», на его счету 24 (10+14) очка в 54 матчах регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 5 матчах плей-офф.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1164478/pavel-gudkov-aleksei-fomin/u-nas-podbiraetsia-komanda-gotovaia-reshat-samye-vysokie-zadachi

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