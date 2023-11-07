Форвард ЦСКА Фатеев: «Будем исправлять ситуацию»
Нападающий ЦСКА Егор Фатеев прокомментировал поражение от «Трактора» (0:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Тяжело что-то говорить после таких матчей, обидное поражение. Старались, по самоотдаче выкладывались все ребята.
— Для вас была какая-то принципиальность в матче, ведь вы играли против своей бывшей команды?
— Провел там несколько сезонов, но не сказать, что как-то настраивался по-особенному. Выходил как обычно заряженным на матч.
— За счет чего планировали переламывать игру? Чего не хватило сегодня?
— В основном, конечно, не хватило голов. Не получалось реализовывать атаку. Хотели во втором периоде догнать, но не вышло.
— Болельщики в третьем периоде стали скандировать «Армейцы, где ваша гордость?». Как команда отреагировала?
— Когда ты в игре, то трибуны выступают просто как задний шум.
— Какую роль играют болельщики для вас?
— Поддержка, конечно, чувствуется, но я не обращаю внимание на трибуны. Я фокусируюсь на своей игре, на игре команды и отдаюсь там. Я слышу болельщиков и спасибо им, что приходят нас поддерживать. Мы будем исправлять эту ситуацию.
«Трактор» (34 очка) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ после 28 игр. ЦСКА (30) после 27 матчей идет пятым на «Западе».
(Анна Бирюкова)
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