Форвард ЦСКА Фатеев: «Будем исправлять ситуацию»

Нападающий ЦСКА Егор Фатеев прокомментировал поражение от «Трактора» (0:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Тяжело что-то говорить после таких матчей, обидное поражение. Старались, по самоотдаче выкладывались все ребята.

— Для вас была какая-то принципиальность в матче, ведь вы играли против своей бывшей команды?

— Провел там несколько сезонов, но не сказать, что как-то настраивался по-особенному. Выходил как обычно заряженным на матч.

— За счет чего планировали переламывать игру? Чего не хватило сегодня?

— В основном, конечно, не хватило голов. Не получалось реализовывать атаку. Хотели во втором периоде догнать, но не вышло.

— Болельщики в третьем периоде стали скандировать «Армейцы, где ваша гордость?». Как команда отреагировала?

— Когда ты в игре, то трибуны выступают просто как задний шум.

— Какую роль играют болельщики для вас?

— Поддержка, конечно, чувствуется, но я не обращаю внимание на трибуны. Я фокусируюсь на своей игре, на игре команды и отдаюсь там. Я слышу болельщиков и спасибо им, что приходят нас поддерживать. Мы будем исправлять эту ситуацию.

«Трактор» (34 очка) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ после 28 игр. ЦСКА (30) после 27 матчей идет пятым на «Западе».

(Анна Бирюкова)