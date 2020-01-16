ЦСКА стал первым участником Кубка Гагарина-2020

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома обыграл «Сочи» со счетом 6:1. Это победа гарантировала армейцам участие в Кубке Гагарина-2020.

Московский клуб стал первой командой в нынешнем сезоне, который гарантировал себе попадание в плей-офф.

Армейцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, в активе клуба 74 очка в 49 играх. «Сочи» располагается на девятом месте в Западной конференции (46 очков в 49 матчах).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.