ЦСКА с минимальным счетом победил «Спартак»

ЦСКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московское дерби закончилось победой красно-синих со счетом 1:0.

Автором единственной шайбы стал нападающий армейцев Сергей Плотников, который отличился в большинстве в концовке первого периода.

Ранее в этом сезоне ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 5:3.

ЦСКА следующий матч домашней серии проведет в среду против хабаровского «Амура», «Спартак» в четверг сыграет в Минске с «Динамо».

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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Плотников — 7 (бол., Григоренко, Нестеров), 19:09 — 1:0.

Вратари: Рейдеборн — Данск (59:10).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 21 (10+7+4) — 25 (4+8+13).

Судьи: Гашилов, Гофман.

11 октября. Москва. «ЦСКА Арена».