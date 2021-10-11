ЦСКА с минимальным счетом победил «Спартак»
ЦСКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московское дерби закончилось победой красно-синих со счетом 1:0.
Автором единственной шайбы стал нападающий армейцев Сергей Плотников, который отличился в большинстве в концовке первого периода.
Ранее в этом сезоне ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 5:3.
ЦСКА следующий матч домашней серии проведет в среду против хабаровского «Амура», «Спартак» в четверг сыграет в Минске с «Динамо».
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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Плотников — 7 (бол., Григоренко, Нестеров), 19:09 — 1:0.
Вратари: Рейдеборн — Данск (59:10).
Штраф: 9 — 11.
Броски: 21 (10+7+4) — 25 (4+8+13).
Судьи: Гашилов, Гофман.
11 октября. Москва. «ЦСКА Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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