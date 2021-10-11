Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ (1:3).

— Немного не выполнили установку на игру. Она была немного другая. В третьем периоде разбежались, стало что-то получаться, забили гол, но было поздно. С такой командой надо начинать играть хотя бы с середины первого периода. «Металлург» грамотно отоборонялся и забил третий гол в пустые ворота.

— Как состояние Дениса Вихарева, получившего повреждение в начале третьего периода?

— Мне еще не докладывали. Легкое повреждение есть.

— Объясните отсутствие в составе защитника Кирилла Дьякова, который не играл с 18 сентября. Вы на него рассчитываете?

— Конечно, мы на него рассчитываем.

— Вратарь Магнус Хелльберг получает львиную долю игрового времени. Собираетесь ли вы менять баланс распределения времени между ним и Максимом Третьяком?

— Вратарь — такой же игрок. Он — наша звезда, самый высокооплачиваемый хоккеист. Он играет много, но в каких-то матчах будет отдыхать. Все идет по плану.