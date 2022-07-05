Защитник Михаил Григорьев вернулся в «Барыс»

«Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с Михаилом Григорьевым. Одностороннее соглашение с защитником рассчитано на один сезон.

Опытный игрок обороны уже знаком казахстанским болельщикам — в сезоне 2012-13 годов Михаил выступал за «Барыс».

За свою карьеру в КХЛ Григорьев поиграл в «Авангарде», «Спартаке», «Динамо» и других командах.

Минувший сезон хоккеист провел в магнитогорском «Металлурге», с которым добрался до финала Кубка Гагарина. За 24 матча (включая 5 в плей-офф) он отметился двумя результативными передачами.