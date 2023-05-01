ЦСКА продлил контракт с 19-летний форвардом Васиным

Нападающий Матвей Васин продлил контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Он является воспитанником армейцев. В сезоне-2022/23 он дебютировал в КХЛ за ЦСКА.

В регулярном чемпионате он провел 4 матча и забросил одну шайбу.