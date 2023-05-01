«Металлург» сделал предложения Алистрову и Гераськину
Нападающий минского «Динамо» Владимир Алистров и форвард «Северстали» Игорь Гераськин, находящиеся в статусе ограниченно свободных агентов, получили контрактные предложения от «Металлурга», сообщает КХЛ.
В прошедшем сезоне 22-летний Алистров провел за минчан 73 матча и набрал 33 (15+18) очка. На счету 24-летнего Гераськина 73 матча за череповчан и 48 (14+34) очков.
В сезоне-2022/23 «Металлург» дошел до полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» (0-4).
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
25.04
27.04
29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
Новости