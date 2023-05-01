«Сибирь» объявила о подписании Михеева и Хамидуллина

«Сибирь» объявила о переходе в команду нападающего Артема Михеева и защитника Динара Хамидуллина.

Форвард подписал контракт на один год. Защитник — на два.

27-летний Михеев сезон-2022/23 провел в «Торпедо», приняв участие в 42 играх регулярного чемпионата набрав 5 (3+2) очков.

29-летний Хамидуллин выступал за «Адмирал», в составе которого провел 42 матча регулярного чемпионата и набрал 4 (1+3) очка.