ЦСКА подписал контракт с защитником Гордеевым на один сезон

Защитник Михаил Гордеев подписал двусторонний контракт с ЦСКА на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний хоккеист является воспитанником московской школы «Белые Медведи». На его счету 38 матчей в КХЛ в составе ХК «Сочи».

В ВХЛ Гордеев выступал за «Тамбов», «Ижсталь», «Буран» и «Динамо» СПб. Прошлый сезон он отыграл в Санкт-Петербурге, провел 31 матч и набрал 7 (1+6) очков.