ЦСКА подписал контракт с защитником Гордеевым на один сезон
Защитник Михаил Гордеев подписал двусторонний контракт с ЦСКА на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.
23-летний хоккеист является воспитанником московской школы «Белые Медведи». На его счету 38 матчей в КХЛ в составе ХК «Сочи».
В ВХЛ Гордеев выступал за «Тамбов», «Ижсталь», «Буран» и «Динамо» СПб. Прошлый сезон он отыграл в Санкт-Петербурге, провел 31 матч и набрал 7 (1+6) очков.
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|0
|5
|Локомотив
|0
|0
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|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|ЦСКА
|0
|0
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|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
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|0
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|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
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|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
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|0
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