«Сибирь» обыграла «Сочи» на турнире имени Пучкова

«Сибирь» на турнире имени Пучкова победила «Сочи» со счетом 4:3. В составе новосибирской команды две шайбы забросил нападающий Энди Эндрофф.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Сочи» — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

Голы: Андреофф — 1 (бол., Бек, Ефремов), 4:38 — 0:1. Николаев — 2 (Грэм, Галенюк), 5:59 — 1:1. Климович — 1 (Мерфи, Хамидуллин), 6:26 — 1:2. Корягин — 1 (Тянулин, Гараев), 11:21 — 2:2. Михеев — 1 (Ефремов), 30:58 — 2:3. Андреофф — 2 (бол., Бек, Мерфи), 43:14 — 2:4. Корягин — 2 (Криштоф, Рендулич), 51:13 — 3:4.

Вратари: Третьяк (59:05) — Костин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (10+12+9) — 16 (5+7+4).

Судьи: Васильев, Кочетов.

26 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».