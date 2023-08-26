Буллит Попова принес «Витязю» победу над «Куньлунем»

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«Витязь» в матче Кубка мэра Москвы обыграл «Куньлунь» (4:3 Б). Победный буллит на счету нападающего Виталия Попова.

В составе китайской команды во всех трех шайбах поучаствовал форвард Остин Вонг.

Кубок мэра Москвы

«Витязь» (Московская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Савчик — 1 (бол., Цицюра, Рой), 6:33 — 1:0. Угольников — 1 (бол., Кара, Галузин), 15:30 — 2:0. Т. Вонг — 1 (Броссо, О. Вонг), 20:22 — 2:1. Лесли — 2 (О. Вонг, Фрэм), 33:04 — 2:2. Кара — 2 (Савчик), 33:20 — 3:2. Броссо — 6 (Т. Вонг, О. Вонг), 58:46 — 3:3.

Победный буллит: Попов.

Вратари: Шикин — Джурасик (58:40 — 58:46).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 40 (17+12+5+6) — 32 (8+15+8+1).

Судьи: Мочалов, Светилов.

26 августа. Москва. Мегаспорт.