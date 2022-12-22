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Сегодня, 15:59

ЦСКА опроверг приглашение Алексея Волкова

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Алексей Волков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА не подтвердил информацию «СЭ» о заинтересованности в приглашении бывшего генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, чтобы возглавить спортивное направление клуба.
— Мы не вели и не планируем вести переговоры с Волковым на эту тему, — заявили «СЭ» в пресс-службе красно-синих.

До работы в «Авангарде» с 2018 по 2020 годы Волков работал главным специалистом скаутской службы московских армейцев.

Александр Волков (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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