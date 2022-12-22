ЦСКА опроверг приглашение Алексея Волкова

ЦСКА не подтвердил информацию «СЭ» о заинтересованности в приглашении бывшего генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, чтобы возглавить спортивное направление клуба.

— Мы не вели и не планируем вести переговоры с Волковым на эту тему, — заявили «СЭ» в пресс-службе красно-синих.

До работы в «Авангарде» с 2018 по 2020 годы Волков работал главным специалистом скаутской службы московских армейцев.