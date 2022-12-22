Алтыбармакян перейдет из «Сочи» в СКА

Как стало известно «СЭ», нападающий Андрей Алтыбармакян в результате обмена перейдет из «Сочи» в СКА.

24-летний форвард уже играл за армейцев в сезоне-2017/18, но за 13 игр не набрал ни одного очка.

В нынешнем сезоне он записал на свой счет 16 (6+10) баллов за 38 матчей.

Ранее из «Сочи» в СКА перебрался форвард Никита Попугаев и защитник Никита Зоркин.