ЦСКА обыгрывает «Металлург» со счетом 2:1 после второго периода

Московский ЦСКА обыгрывает магнитогорский «Металлург» после второго периода шестого матча финала Кубка Гагарина со счетом 2:1. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.

Напомним, что обе шайбы москвичей были заброшены в первом периоде. Тогда отличились нападающие Владислав Каменев и Михаил Григоренко.

В конце второго периода «Магнитка» распечатла ворота Ивана Федотова: отличился форвард Андрей Чибисов.

Пока счет в финальной серии 3-2 в пользу «Магнитке». Если потребуется седьмой матч, то он пройдет 30 апреля в Магнитогорске.