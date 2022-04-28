Вайсфельд: «Знаю, что есть иностранные специалисты, которые хотят работать в КХЛ»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался об иностранных тренерах и игроках в КХЛ.

«Я тоже не исключаю того, что иностранные тренеры в КХЛ в следующем сезоне будут, — приводит слова Вайсфельда Betonmobile.ru. — Более того, знаю, что есть специалисты, которые хотят работать в нашей лиге. Не факт, конечно, что мы их в итоге увидим, но такая вероятность есть, — отметил Вайсфельд в разговоре с корреспондентом Betonmobile.ru Сергеем Бегишевым. — Что же касается иностранных игроков, то здесь слишком много факторов, поэтому ситуацию с каждым надо рассматривать отдельно. О каких факторах говорю? Ну, например, о таком немаловажном, как мнение жен».

Также он прокомментировал возможность сокращения лимита на легионеров в КХЛ до трех игроков.

«К этой инициативе отношусь отрицательно, потому что даже если есть задача снизить лимит до трех хоккеистов, то это всегда можно сделать более рационально. Например, разрешить трех, а еще для двух ввести, скажем так, налог в 10 миллионов рублей, которые можно пустить на поддержку малобюджетных клубов или той же лиги. Поймите, запретительные меры никогда не приводили ни к чему хорошему».