ЦСКА обыграл "Динамо" в первом матче серии

ЦСКА победил "Динамо" в стартовом матче второго раунда плей-офф КХЛ - 4:1. Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Линден Вей и Никита Нестеров, у бело-голубых отличился Михал Чайковски.

Счет в серии составляет 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 15 марта на "ЦСКА Арене".

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ЦСКА (Москва) - "ХК Динамо" (Москва) - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Капризов - 2 (Робинсон, Блажиевский), 3:11 - 1:0. Григоренко - 6, 18:24 - 2:0. Чайковски - 2 (Закриссон, Индрашис), 21:15 - 2:1. Вей - 1 (бол., Окулов, Нестеров), 29:58 - 3:1. Нестеров - 2 (Окулов, Шалунов), 41:42 - 4:1.

Вратари: Сорокин - Еременко (Бочаров, 53:05).

Штраф: 2 - 8.

Броски: 32 (14+10+8) - 15 (4+8+3).

Судьи: Бирин, Гофман.

13 марта. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 1-0 (4:1).

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