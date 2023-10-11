ЦСКА обменял Грудинина в «Северсталь» на денежную компенсацию

ЦСКА объявил о переходе защитника Владимира Грудинина в «Северсталь».

19-летний россиянин отправился в клуб из Череповца в обмен на денежную компенсацию.

Грудинин провел пять сезонов в системе ЦСКА. Он провел 42 матча за основную команду армейцев и набрал 3 (1+2) очка.

Вместе с ЦСКА Грудинин становился обладателем Кубка Гагарина.