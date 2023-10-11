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Сегодня, 14:00

«Сибирь» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Сибирь» — «Трактор» начнется в 15:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК «Трактор».
Фото ХК «Трактор»

«Сибирь» и «Трактор» в среду, 11 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало — 15:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Сибирь» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Сибирь» набрал 16 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Трактора» 18 баллов, команда находится на 6-м месте Восточной конференции.

Сейчас «Трактор» опережает «Сибирь» в турнирной таблице на два очка, но сыграл на два матча больше. У новосибирцев действующая серия поражений из трех игр.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Трактор
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КХЛ: «Авангард» примет «Металлург», «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 11 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 11 6 25
2 Ак Барс 16 11 5 23
3 Автомобилист 17 10 7 22
4 Лада 18 8 10 20
5 Сал. Юлаев 16 9 7 18
6 Трактор 17 8 9 18
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Амур 15 6 9 16
9 Авангард 14 7 7 16
10 Барыс 16 4 12 13
11 Адмирал 15 5 10 12
12 Нефтехимик 14 3 11 9
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 25
2 Торпедо 16 11 5 23
3 Спартак 17 10 7 22
4 Динамо М 16 11 5 22
5 Сочи 16 10 6 21
6 ЦСКА 16 8 8 17
7 СКА 15 8 7 16
8 Северсталь 15 7 8 16
9 Динамо Мн 14 7 7 16
10 Куньлунь РС 19 6 13 13
11 Витязь 16 4 12 9
Результаты / календарь
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16.10
11.10 15:30
Сибирь – Трактор
 - : -
11.10 16:30
Авангард – Металлург Мг
 - : -
11.10 16:30
Барыс – Динамо М
 - : -
11.10 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
11.10 19:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
11.10 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
11.10 19:30
Куньлунь РС – Динамо Мн
 - : -
11.10 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
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