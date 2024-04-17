ЦСКА может поместить Слепышева в список отказов

По информации «СЭ», ЦСКА собирается расстаться с нападающим Антоном Слепышевым.

Армейский клуб готов обменять форварда в любой клуб КХЛ, но совершить трансфер пока не удалось. ЦСКА может поместить Слепышева в список отказов в случае, если обмен так и не произойдет.

Нападающий с зарплатой в 75 миллионов рублей — один из самых высокооплачиваемых игроко клуба. Его контракт действует до конца сезона-2024/25.

В активе 29-летнего Слепышева 25 (10+15) очков в 43 матчах регулярки и 2 (1+1) очка в 5 играх Кубка Гагарина.

ЦСКА вылетел из текущего розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде.