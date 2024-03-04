ЦСКА встретится с «Локомотивом» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ в понедельник, 4 марта. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «ЦСКА Арена» в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Локомотив» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Матч ЦСКА — «Локомотив» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт. Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.