Каменев: «В Нижнем Новгороде СКА будет играть легче»

Бывший нападающий «Северстали» Василий Каменев поделился мнением о серии СКА — «Торпедо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

В воскресенье, 3 марта, команда Романа Ротенберга сравняла счет в серии, обыграв нижегородцев в овертайме — 3:2.

«Что жду от матчей в Нижнем Новгороде? Я думаю, там даже легче армейцам будет играть. Все-таки на «СКА Арене» много зрителей, ответственность на игроков давит. В Нижнем народу столько не будет. И при счете 1-1 все начнется сначала», — цитирует Каменева «РБ Спорт».

Следующая игра между СКА и «Торпедо» пройдет 5 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 (мск).