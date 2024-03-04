«Северсталь» встретится со «Спартаком» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ в понедельник, 4 марта. Матч пройдет в ледовом дворце спорта в Череповце. и начнется в 19.0 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей первого раунда Кубка Гагарина.

«Спартак» дома проиграл «Северстали» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии — 1-1.

Красно-белые финишировали в регулярном чемпионате на 4-м месте в Западной конференции. Череповецкий клуб по итогами регулярки расположился на 5-й строчке «Запада».

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