Гол Григоренко принес ЦСКА победу над «Локомотивом» в овертайме

ЦСКА победил «Локомотив» (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу в овертайме забросил Михаил Григоренко.

ЦСКА набрал 50 очков и занимает второе место на Западе. Столько же у лидиующего «Йокерита». У «Локо» 43 очка и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Григоренко — 15 (Нестеров, Слепышев), 63:16 — 1:0.

Вратари: Федотов (62:48) — Паскуале.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (6+10+8+4) — 10 (2+4+4+0).

Судьи: Гашилов, Наумов.

2 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 1958 зрителей.