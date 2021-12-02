«Сибирь» победила «Сочи»

«Сибирь» обыграла «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

У «Сибири» отличились Михал Чайковский и Антон Шенфельд. Единственную шайбу «Сочи» забросил Никита Феоктистов.

«Сибирь» набрала 40 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. У «Сочи» 32 очка и 10-я позиция в Западной конференции.

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«Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Чайковски — 2 (Шенфельд, Шаров), 34:02 — 0:1. Шенфельд — 2 (Пьянов), 36:32 — 0:2. Феоктистов — 5 (Глотов, Мищенко), 41:45 — 1:2.

Вратари: Хелльберг (59:20) — Красоткин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (12+13+12) — 22 (6+12+4).

Судьи: Ромасько, Франо.

2 декабря. Сочи. ДС Большой. 1931 зритель.