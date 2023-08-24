24 августа, в четверг, ЦСКА сыграет со столичным «Динамо» в матче группы А предсезонного турнира Кубка мэра Москвы.

Встреча пройдет на арене «Мегаспорт», начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча ЦСКА — «Динамо» можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 18.40.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 87 очками. Бело-голубые уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» (2-4).

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