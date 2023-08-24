«Спартак» обыграл «Витязь» в матче Кубка мэра Москвы
«Спартак» оказался сильнее «Витязя» в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы — 3:2.
У красно-белых голы забили Андрей Локтионов, Александр Бурмистров и Ансель Галимов. За подмосковный клуб отметились Владислав Кара и Александр Яремчук.
Кубок мэра Москвы
«Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Голы: Кара — 1 (Валенцов), 1:04 — 1:0. Локтионов — 1 (Голдобин, Порядин), 3:53 — 1:1. Бурмистров — 1 (бол., Талалуев, Вишневский), 7:35 — 1:2. Галимов — 1 (мен., Цыплаков, Зайцев), 52:34 — 1:3. Яремчук — 2 (Кара, Педан), 59:55 — 2:3.
Вратари: Дорожко (59:39) — Рибар.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 26 (9+5+12) — 30 (13+8+9).
Судьи: Светилов, Юдаков.
24 августа. Москва. Мегаспорт. 1150 зрителей.
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