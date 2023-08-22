Кубок мэра Москвы по хоккею: расписание и трансляции матчей

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет с 24 по 27 августа

Основная информация о предсезонном турнире клубов КХЛ в Москве.

Традиционный предсезонный турнир «Кубок Мэра Москвы по хоккею» проводится в Москве с 2008 года. В 2023 году соревнования состоятся с 24 по 27 августа.

Участники

Группа А: ЦСКА, Динамо, Амур

Группа Б: Спартак, Витязь, Куньлунь Ред Стар

Место проведения

Кубок мэра Москвы пройдет во дворце спорта «Мегаспорт».

Регламент

В турнире примут участие шесть клубов Континентальной хоккейной лиги, которые будут разделены на две группы. По итогам группового этапа команды проведут стыковые матчи за первое, третье и пятое места.

Расписание

24 августа, четверг

14:30 Витязь (фан-сектора D2 и D3) — Спартак (фан-сектора B2 и B3)

18:45 Церемония открытия

19:00 ЦСКА (фан-сектора D2 и D3) — Динамо (фан-сектора B2 и B3)

25 августа, пятница

15:00 ЦСКА (фан-сектора B2 и B3) — Амур (фан-сектора D2 и D3)

19:00 Спартак (фан-сектора B2 и B3) — Куньлунь Ред Стар (фан-сектора D2 и D3)

26 августа, суббота

15:00 Витязь (фан-сектора D2 и D3) — Куньлунь Ред Стар (фан-сектора B2 и B3)

19:00 Динамо (фан-сектора B2 и B3) — Амур (фан-сектора D2 и D3)

27 августа, воскресенье

11:00 Матч за 5 место: 3 место группы А — 3 место группы Б

15:00 Матч за 3 место: 2 место группы А — 2 место группы Б

19:00 Финал: 1 место группы А — 1 место группы Б

21:30 Церемония награждения

Трансляции

Церемонию открытия Кубка мэра Москвы и матч ЦСКА — «Динамо» 24 августа в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции — в 18:40. Также в прямом эфире федерального канала покажут финал, который состоится 27 августа в 19:00

Остальные матчи Кубка Мэра Москвы в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime.

Расписание трансляций турнира

24 августа

14:25 «Витязь» — «Спартак» (KHL Prime)

18:40 ЦСКА — «Динамо» (Матч ТВ, KHL, KHL Prime)

25 августа

14:55 ЦСКА — «Амур» (KHL, KHL Prime)

18:55 «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» (KHL)

26 августа

14:55 «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар» (KHL Prime)

18:55 «Динамо» — «Амур» (KHL Prime)

27 августа

10:55 Матч за пятое место (KHL, KHL Prime)

14:55 Матч за третье место (KHL, KHL Prime)

18:55 Финал (Матч ТВ, KHL, KHL Prime)

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