Кубок мэра Москвы по хоккею: расписание и трансляции матчей
Традиционный предсезонный турнир «Кубок Мэра Москвы по хоккею» проводится в Москве с 2008 года. В 2023 году соревнования состоятся с 24 по 27 августа.
Участники
Группа А: ЦСКА, Динамо, Амур
Группа Б: Спартак, Витязь, Куньлунь Ред Стар
Место проведения
Кубок мэра Москвы пройдет во дворце спорта «Мегаспорт».
Регламент
В турнире примут участие шесть клубов Континентальной хоккейной лиги, которые будут разделены на две группы. По итогам группового этапа команды проведут стыковые матчи за первое, третье и пятое места.
Расписание
24 августа, четверг
14:30 Витязь (фан-сектора D2 и D3) — Спартак (фан-сектора B2 и B3)
18:45 Церемония открытия
19:00 ЦСКА (фан-сектора D2 и D3) — Динамо (фан-сектора B2 и B3)
25 августа, пятница
15:00 ЦСКА (фан-сектора B2 и B3) — Амур (фан-сектора D2 и D3)
19:00 Спартак (фан-сектора B2 и B3) — Куньлунь Ред Стар (фан-сектора D2 и D3)
26 августа, суббота
15:00 Витязь (фан-сектора D2 и D3) — Куньлунь Ред Стар (фан-сектора B2 и B3)
19:00 Динамо (фан-сектора B2 и B3) — Амур (фан-сектора D2 и D3)
27 августа, воскресенье
11:00 Матч за 5 место: 3 место группы А — 3 место группы Б
15:00 Матч за 3 место: 2 место группы А — 2 место группы Б
19:00 Финал: 1 место группы А — 1 место группы Б
21:30 Церемония награждения
Трансляции
Церемонию открытия Кубка мэра Москвы и матч ЦСКА — «Динамо» 24 августа в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции — в 18:40. Также в прямом эфире федерального канала покажут финал, который состоится 27 августа в 19:00
Остальные матчи Кубка Мэра Москвы в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime.
Расписание трансляций турнира
24 августа
14:25 «Витязь» — «Спартак» (KHL Prime)
18:40 ЦСКА — «Динамо» (Матч ТВ, KHL, KHL Prime)
25 августа
14:55 ЦСКА — «Амур» (KHL, KHL Prime)
18:55 «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» (KHL)
26 августа
14:55 «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар» (KHL Prime)
18:55 «Динамо» — «Амур» (KHL Prime)
27 августа
10:55 Матч за пятое место (KHL, KHL Prime)
14:55 Матч за третье место (KHL, KHL Prime)
18:55 Финал (Матч ТВ, KHL, KHL Prime)
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -