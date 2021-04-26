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ЦСКА — «Авангард»: стартовые составы на пятый матч финала Кубка Гагарина

18:35
Боб Хартли и хоккеисты «Авангарда». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Боб Хартли и хоккеисты «Авангарда». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Авангарда» на пятый матч финала Кубка Гагарина-2021. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арена», начало — в 19.30 (мск).

После четырех игр счет в серии 2-2.

Состав ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Мамин — Андронов — Карнаухов , Дальбек — Сергеев;
Попов — Локтионов — Окулов, Киселевич — Рыков;
Слепышев — Кемпе — Лайпсик, Блажиевский — Робинсон;
Сошников — Светлаков — Телегин, Соркин — Чайка.

Состав «Авангарда»:

Грубец (Бобков);
Костин — Найт — Буше, Готовец — Береглазов;
Ковальчук — Зернов — Чинахов, Шарипзянов — Покка;
Хохлачев — Семенов — Толчинский, Гончаров — Каски;
Дедунов — Каблуков — Комаров, Чистяков — Грицюк;

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры