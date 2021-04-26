ЦСКА — «Авангард»: стартовые составы на пятый матч финала Кубка Гагарина
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Авангарда» на пятый матч финала Кубка Гагарина-2021. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арена», начало — в 19.30 (мск).
После четырех игр счет в серии 2-2.
Состав ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Мамин — Андронов — Карнаухов , Дальбек — Сергеев;
Попов — Локтионов — Окулов, Киселевич — Рыков;
Слепышев — Кемпе — Лайпсик, Блажиевский — Робинсон;
Сошников — Светлаков — Телегин, Соркин — Чайка.
Состав «Авангарда»:
Грубец (Бобков);
Костин — Найт — Буше, Готовец — Береглазов;
Ковальчук — Зернов — Чинахов, Шарипзянов — Покка;
Хохлачев — Семенов — Толчинский, Гончаров — Каски;
Дедунов — Каблуков — Комаров, Чистяков — Грицюк;
Представляем состав ЦСКА на пятый матч финальной серии pic.twitter.com/vITea9PYQK— ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 26, 2021
Состав на пятый матч финала Кубка Гагарина здесь! pic.twitter.com/5qQCQCTwVK— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 26, 2021
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