Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Авангарда» на пятый матч финала Кубка Гагарина-2021. Встреча пройдет в Москве на «ЦСКА Арена», начало — в 19.30 (мск).

После четырех игр счет в серии 2-2.

Состав ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);

Мамин — Андронов — Карнаухов , Дальбек — Сергеев;

Попов — Локтионов — Окулов, Киселевич — Рыков;

Слепышев — Кемпе — Лайпсик, Блажиевский — Робинсон;

Сошников — Светлаков — Телегин, Соркин — Чайка.

Состав «Авангарда»:

Грубец (Бобков);

Костин — Найт — Буше, Готовец — Береглазов;

Ковальчук — Зернов — Чинахов, Шарипзянов — Покка;

Хохлачев — Семенов — Толчинский, Гончаров — Каски;

Дедунов — Каблуков — Комаров, Чистяков — Грицюк;

Представляем состав ЦСКА на пятый матч финальной серии pic.twitter.com/vITea9PYQK — ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 26, 2021