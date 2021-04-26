«Сибирь» может подписать нападающего сборной Швеции
18:05
Нападающий «ХВ-71» Антон Ведин близок к переходу в «Сибирь», утверждает 26 апреля Expressen. Стороны уже договорились о контракте.
В сезоне-2019/20 Ведин пробовал закрепиться в НХЛ в составе «Чикаго», но провел только четыре матча. Перед началом нынешнего сезона он вернулся в Швецию и подписал контракт с «ХВ-71» на три года. В регулярном чемпионате он провел 39 матчей и набрал 30 (16+14) очков.
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