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«Сибирь» может подписать нападающего сборной Швеции

18:05
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Нападающий «ХВ-71» Антон Ведин близок к переходу в «Сибирь», утверждает 26 апреля Expressen. Стороны уже договорились о контракте.

В сезоне-2019/20 Ведин пробовал закрепиться в НХЛ в составе «Чикаго», но провел только четыре матча. Перед началом нынешнего сезона он вернулся в Швецию и подписал контракт с «ХВ-71» на три года. В регулярном чемпионате он провел 39 матчей и набрал 30 (16+14) очков.

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