ЦСКА одержал победу в матче с «Адмиралом»

ЦСКА обыграл «Адмирал» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Максим Соркин и Андрей Светлаков. У гостей забил Риахрдс Букартс.

ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Адмирала» 11 очков и 12-я позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Соркин — 3 (Нестеров, Каменев), 14:37 — 1:0. Светлаков — 1 (Окулов), 21:34 — 2:0. Букартс — 5 (Метальников, Обидин), 35:24 — 2:1.

Вратари: Рейдеборн — Серебряков (58:31).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (11+12+10) — 21 (4+6+11).

Судьи: Кулаков, Щенев.

15 октября. Москва. «ЦСКА Арена».