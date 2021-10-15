ЦСКА одержал победу в матче с «Адмиралом»
21:44
ЦСКА обыграл «Адмирал» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев отличились Максим Соркин и Андрей Светлаков. У гостей забил Риахрдс Букартс.
ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Адмирала» 11 очков и 12-я позиция на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Соркин — 3 (Нестеров, Каменев), 14:37 — 1:0. Светлаков — 1 (Окулов), 21:34 — 2:0. Букартс — 5 (Метальников, Обидин), 35:24 — 2:1.
Вратари: Рейдеборн — Серебряков (58:31).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (11+12+10) — 21 (4+6+11).
Судьи: Кулаков, Щенев.
15 октября. Москва. «ЦСКА Арена».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю