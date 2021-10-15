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Назаров считает, что «Сочи» не хватило сил в матче с «Трактором»

21:35
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Трактора (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Третий матч на выезде, не хватило силенок, — цитирует Назарова сайт КХЛ. — Но в целом забили два гола, контролировали игру, могли даже победить вчистую. Пока мы учимся, как выигрывать такие матчи, — допускаем грубейшие ошибки, зарабатываем ненужные удаления.

Ребята старались, молодцы, движение было нормальное, но надо учиться, как правильно заканчивать игру при счете 2:1. «Трактор» сравнял и вышел вперед только благодаря нашим ошибкам. Почему я взял тайм-аут? Мне стало скучно, и я это сделал».

Дубль в составе победителей сделал Томаш Гика.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/15/491116.html

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Евгений Петров все материалы автора
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