Назаров считает, что «Сочи» не хватило сил в матче с «Трактором»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Трактора (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Третий матч на выезде, не хватило силенок, — цитирует Назарова сайт КХЛ. — Но в целом забили два гола, контролировали игру, могли даже победить вчистую. Пока мы учимся, как выигрывать такие матчи, — допускаем грубейшие ошибки, зарабатываем ненужные удаления.

Ребята старались, молодцы, движение было нормальное, но надо учиться, как правильно заканчивать игру при счете 2:1. «Трактор» сравнял и вышел вперед только благодаря нашим ошибкам. Почему я взял тайм-аут? Мне стало скучно, и я это сделал».

Дубль в составе победителей сделал Томаш Гика.