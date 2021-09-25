Чудо-гол Голдобина ЦСКА из-под ноги. Видео
15:38
Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин забил красивый гол в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.
Форвард магнитогорцев принял шайбу на красной линии, убежал «один на один» и эффектно переиграл вратаря армейцев Ивана Федотова, бросив из-под ноги.
В ассистентах у Голдобина Денис Зернов и Михаил Пашнин. «Металлург» повел в первом периоде 1:0.
В сезоне-2020/21 у Голдобина 10 (3+7) очков в семи матчах за «Магнитку». Гол ЦСКА — четвертый для нападающего в регулярном чемпионате.
Напомним, что сезон-2019/20 хоккеист начинал в составе ЦСКА. А в декабре 2020 года армейцы расторгли контракт с форвардом, который позже перешел в «Металлург».
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