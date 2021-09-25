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«Локомотив» — «Салават Юлаев»: где смотреть трансляцию матча КХЛ

15:30
Хоккеисты «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 25 сентября, «Локомотив» примет «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало игры в 17:00 (мск).

Ярославская команда проиграла две последних встречи и с 7 очками занимает 10-е место в Западной конференции. В команде произошла смена главного тренера — вместо Андрея Скабелки пришел Игорь Никитин.

Уфимская команда (16 очков) с 8 победами в 9 матчах на старте нового сезона лидирует в Восточной конференции.

Матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» покажет канал КХЛ.

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