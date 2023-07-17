Четыре клуба сыграют свои 1000-е матчи в новом сезоне КХЛ

В сезоне КХЛ-2023/24 четыре клуба проведут свои юбилейные матчи, сообщает пресс-служба лиги.

В новом розыгрыше до отметки в 1000 игр доберутся «Локомотив», «Трактор», «Барыс» и «Торпедо».

Клубами-тысячниками уже являются «Металлург», СКА, «Ак Барс», ЦСКА, «Авангард», «Салават Юлаев» и «Динамо».

Сезон-2023/24 КХЛ стартует 1 сентября.

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