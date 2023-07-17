Четыре клуба сыграют свои 1000-е матчи в новом сезоне КХЛ
В сезоне КХЛ-2023/24 четыре клуба проведут свои юбилейные матчи, сообщает пресс-служба лиги.
В новом розыгрыше до отметки в 1000 игр доберутся «Локомотив», «Трактор», «Барыс» и «Торпедо».
Клубами-тысячниками уже являются «Металлург», СКА, «Ак Барс», ЦСКА, «Авангард», «Салават Юлаев» и «Динамо».
Сезон-2023/24 КХЛ стартует 1 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
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ЦСКА – Ак Барс
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