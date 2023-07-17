Яковлев: «Хотел бы с родным «Металлургом» выиграть Кубок Гагарина»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что его главной целью является победа в Кубке Гагарина с магнитогорским клубом.

«Цели на данный момент у меня такие: я хотел бы с родным клубом выиграть Кубок Гагарина. Это главная цель для меня на ближайшие два года. Поднять его над головой в родном городе. Один раз это получилось у меня, но за другую команду (смеется). Теперь хочется сделать это в составе родной», — цитирует хоккеиста «Газета.Ru».

Помимо «Металлурга», Яковлев выступал в КХЛ за такие команды, как «Локомотив», «Ак Барс» и СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.

Также 31-летний защитник является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014).