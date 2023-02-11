Четыре клуба КХЛ заинтересованы в подписании нападающего минского «Динамо» Звягина

Как стало известно «СЭ», четыре клуба КХЛ заинтересованы в подписании нападающего минского «Динамо» Степана Звягина.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард дебютировал в КХЛ и забил один гол в 11 матчах регулярного чемпионата.

Также Звягин в мае 2022 года дебютировал за сборную Белоруссии по ходу турнира в Санкт-Петербурге.