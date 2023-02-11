Стало известно, при каком условии КХЛ разрешит «Куньлуню» вернуться в Китай

По информации «СЭ», КХЛ выставила условия «Куньлуню» для проведения матчей клуба в Китае.

Для этого должна быть решена проблема с перелетами — каждая команда должна попадать в Пекин без дополнительных пересадок.

«Куньлунь» согласовал место своей дислокации на «Арене Мытищи», выбрав Подмосковье в качестве своей «базы» на нынешний хоккейный сезон. Вместимость арены составляет более 7 тысяч человек.